Conoscerete sicuramente tutti la guerra in corso in Ucraina, l’operatore italiano WindTre ha voluto dimostrare la propria vicinanza al paese, lanciando un’iniziativa per alcuni suoi clienti di rete mobile.

Dal 25 febbraio 2022 fino al prossimo 6 marzo 2022 sono previste chiamate illimitate di traffico voce dall’Italia verso tutti i numeri dell’operatore Ukraine Kyivstar. Quasi sicuramente l’iniziativa verrà prorogata. Scopriamo insieme i dettagli.

WindTre regala chiamate illimitate verso l’Ucraina

Ecco la nota ufficiale dell’operatore: “WindTre vicina ai propri clienti di nazionalità ucraina, con un piccolo gesto, permette loro di continuare a comunicare con familiari e amici in questa situazione di emergenza. L’azienda mette a disposizione minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar, per i clienti consumer, da oggi e fino al 6 marzo 2022. Le persone interessate dall’iniziativa saranno avvisate tramite un SMS che conferma l’attivazione del beneficio. I clienti che lo richiederanno potranno comunque essere inclusi, chiamando il 159“.

I clienti coinvolti saranno avvisati tramite un SMS che conferma l’attivazione della promozione. Invece i clienti WindTre che lo richiederanno potranno comunque essere inclusi, chiamando il Servizio Clienti 159. Si ricorda, che fino al 20 marzo 2022, salvo eventuali cambiamenti, per i nuovi clienti WindTre nati in Ucraina è attivabile l’opzione Call Your Country Special Ucraina che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 minuti internazionali dall’Italia verso i numeri dell’operatore ucraino Kyivstar e 90 Giga di traffico internet mobile in 4G a 10,99 euro al mese.

Se il cliente decide di attivare la modalità Easy Pay (metodo di pagamento automatico carta di credito, conto corrente o carta conto prepagate) i Giga disponibili diventano 120 allo stesso costo mensile. Sono previsti costi di attivazione. Visitate comunque il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.