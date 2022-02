Gli aumenti di prezzo di queste ultime settimane riguardano tanti settori. Anche sul fronte della telefonia, per alcuni italiani sono previsti costi quotidiani più alti. Un caso emblematico è quello relativo a Vodafone. Dopo TIM e WindTre, anche il provider inglese ha deciso di applicare una serie di rincari alle sue principali promozioni. In particolare modo gli aumenti di Vodafone riguardano la popolare promozione Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga da sempre rappresenta una delle migliori iniziative di Vodafone ed anche la migliore soluzione per gli utenti che optano per la portabilità da altro operatore. Tanti abbonati che hanno attivato da tempo questa promozione si troveranno ora a pagare 2 euro al mese in più. Vodafone ha fissato infatti il nuovo prezzo della tariffa 9,99 euro in caso di precedente costo pari a 7,99 euro. La tariffa aumenta invece a 8,99 euro in caso di precedente prezzo fissato a 6,99 euro.

Al netto di questa rimodulazione sui prezzi, Vodafone non ha previsto alcuna rimodulazione per le soglie di consumo. I clienti che hanno attivato in passato la Special 50 Giga riceveranno quindi il solito ticket con consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti e 50 Giga per navigare in internet con il 4G.

Le nuove condizioni per la Special 50 Giga interessano esclusivamente i vecchi clienti. Per i nuovi clienti c’è invece una novità positiva da parte di Vodafone. L’operatore assicura infatti a tutti i nuovi utenti un costo bloccato nei primi sei mesi. L’impegno del provider è quindi quello di evitare rimodulazioni unilaterali sui prezzi almeno durante il primo semestre dall’attivazione delle promozioni low cost.