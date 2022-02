Le nuove offerte lanciate nel periodo da Unieuro, sono davvero in grado di attirare l’interesse dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per riuscire a spendere il minimo indispensabile su ogni prodotto.

Il volantino che troverete descritto nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale, senza differenze sostanziali, in termini di prezzo o di scorte effettivamente commercializzate. La spedizione, nel caso in cui decidiate di acquistare dal divano di casa, è completamente gratuita al superamento dei 49 euro di spesa.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere gratis i migliori codici sconto da utilizzare su Amazon.

Unieuro: tutte le nuove offerte sono assurde

Gli utenti che acquisteranno in questi giorni da Unieuro, avranno la possibilità di godere di un’occasione praticamente unica nel proprio genere, infatti sarà possibile ricevere buoni sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa. Il coupon sarà cumulabile, e verrà consegnato immediatamente in cassa, ma attenzione, potrà essere speso solamente nel mese di Marzo, non potrà essere applicato sullo stesso scontrino.

Non mancano comunque ottime offerte sulla telefonia mobile, in particolar modo sugli smartphone Samsung, come galaxy S21, galaxy S21+ o Galaxy S21 Fe, i cui prezzi vanno dal minimo di 549 euro necessari per l’S21 FE, fino ad un massimo di 799 euro per l’S21+. I dettagli dell’ottimo volantino lanciato da Unieuro sono raccolti per comodità nel nostro articolo, a questo link.