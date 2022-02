Un simile destino sta unendo nel corso delle ultime settimane i correntisti di Unicredit con quelli di BNL. Tanti italiani che hanno un conto corrente attivo con questi istituti di credito stanno riscontrando una serie di grandi difficoltà con le comunicazioni online. Sono ancora frequenti, a tal proposito, i tentativi di truffa da parte dei malintenzionati della rete.

Unicredit e BNL, così le truffe arrivano via mail ed SMS

Gli hacker anche in queste settimane stanno mettendo in atto i loro tentativi di phishing. I cybercriminali, fendendosi parte dello staff comunicativo di Unicredit e BNL, contattano i correntisti e propongono loro prospettive molto interessati come l’accredito sul conto di ingenti somme di denaro, spesso anche superiore al migliaio di euro.

Le comunicazioni degli hacker indirizzano i lettori a cliccare su alcuni link in allegato. Proprio per mezzo di questi link, si vengono a realizzare i tentativi di truffa a danno dei correntisti.

I titolari di conto Unicredit e BNL che cliccano su questi link, infatti, condividono in automatico le loro informazioni riservate con i malintenzionati. Con la condivisione automatica dei dati, i correntisti si espongo anche a furti d’identità o alla creazione di finti profili fake con le proprie generalità.

Il pericolo maggiore per i clienti di Unicredit e di BNL resta ad ogni modo quello per le credenziali home banking. Laddove gli utenti degli istituti bancari condividano i dati di accesso per i conti online, i malintenzionati potrebbero avere gioco relativamente facile per rubare in pochi secondi gran parte o anche tutti i risparmi disponibili sul conto.