Unicredit: grossa truffa e conti svuotati con un messaggio, attenzione massima

Un messaggio improvviso, magari anche all’interno della posta indesiderata: il vostro conto è bloccato o le vostre funzioni sono attualmente firme. Questo il contenuto del testo che insistentemente vi chiede di inserire di nuovo le vostre credenziali di accesso.

Si tratta di una truffa, la quale utilizza il buon nome della banca Unicredit per cercare di essere quanto più convincente possibile. L’unico modo per evitarla è davvero semplicissimo, ovvero ignorare il messaggio e non cliccare assolutamente sul link all’interno del testo. In basso riportiamo l’esempio per farvi capire come funziona.

Unicredit: questo è il messaggio che si sta diffondendo a macchia d’olio in Italia

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT