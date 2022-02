La nuova campagna promozionale di Trony promette ai consumatori un risparmio importante su ogni singolo acquisto effettuato, poiché tutti hanno la possibilità di accedere ad ottimi prodotti di tecnologia, senza mai preoccuparsi dei modelli coinvolti nel volantino.

La varietà è sicuramente il punto di forza della soluzione corrente di Trony, proprio perché risulta prima di tutto disponibile sull’intero territorio nazionale, senza differenze o costi aggiuntivi da segnalare. I prodotti sono al solito commercializzati rispettando le caratteristiche di base, ovvero hanno una garanzia di 24 mesi, sono sbrandizzati (ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori).

Trony: scoperti nuovi sconti veramente assurdi

Con il volantino Trony gli utenti possono dormire davvero sonni tranquilli, grazie alla recente campagna promozionale, infatti, tutti hanno la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sull’acquisto di una coppia di prodotti. I vincoli imposti dall’azienda sono davvero minimi, infatti basterà aggiungere al carrello due modelli con prezzi differenti di almeno 5 euro (quindi non possono essere uguali), e poi recarsi in cassa.

A questo punto l’addetto provvederà a scontare immediatamente del 50% il prodotto meno caro della coppia; prestate attenzione, non sarà possibile scegliere il modello, ed allo stesso tempo non parliamo di sconti postumi, ovvero di rimborsi da utilizzare per un acquisto successivo. Ogni altra informazione in merito al volantino trony è rimandata direttamente alle pagine che trovate elencate qui, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei singoli negozi in Italia, non sul sito ufficiale.