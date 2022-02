TIM rilancia la sua sfida ad Iliad anche in prospettiva per il mese di marzo. I clienti che decidono di sottoscrivere una promozione con l’operatore italiano avranno a loro disposizione diverse soluzioni, tutte caratterizzate dai costi più bassi del mercato e da consumi quasi illimitati.

TIM, due offerte low cost il mese di Febbraio

Nel campo della telefonia mobile, una delle migliori iniziative messe a disposizione da TIM nei confronti di tutti i clienti è la Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile potranno ricevere consumi senza limiti per le chiamate e per gli SMS con una quota di 70 Giga per la navigazione internet. Per quanto riguarda il pagamento della quota per il rinnovo mensile gli abbonati si troveranno a pagare soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra ricaricabile di tutto vantaggio messa a daispiszone da TIM per tutti i suoi clienti è la Steel Pro. In questa circostanza gli utenti del provider italiano potranno sempre beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e di SMS da inviare a tutti numeri della rubrica con 50 Giga per la navigazione in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.