Il problema della gestione email è oltremodo tangibile a fronte dei dati statistici diffusi da Mckinsey&Company. Secondo gli esperti, gli utenti passano il 28% del loro tempo a consultare la posta e rispondere ai messaggi. Ciò si traduce in uno spreco di tempo giornaliero pari a 2 ore e 30 minuti.

Per risolvere questa annosa problematica una startup italiana chiamata Userbot ha pensato di lanciare uno strumento che riteniamo essere indispensabile per tutti. Si chiama Ovy ed altro non è che un assistente virtuale in grado di creare risposte automatiche anche per lingue diverse dall’italiano.

Il sistema ad intelligenza artificiale preposto analizza infatti il messaggio ed il contesto prima di generare un reply efficace che consente di farci risparmiare parecchio tempo e seccature. Scopriamo insieme i dettagli.

Ovy: è arrivato l’assistente perfetto per le email

Userbot ha creato l’utility perfetta per la gestione programmata delle email. Si tratta di un assistente virtuale in grado di generare risposte complete in un solo click. Può essere integrato direttamente in Gmail attraverso un’estensione gratuita disponibile nel web store di Google Chrome.

Utilizzare Ovy è facilissimo. Dopo averla installata sarà sufficiente aprire l’email cui si intende rispondere e cliccare su Genera Risposta. Si può selezionare anche una delle opzioni personalizzare ed aggiungere eventualmente delle informazioni specifiche con un solo click. Le risposta saranno davvero realistiche, come se generate da un vero utente.

Oltre questo è anche possibile indicare all’assistente il tono ed il registro da utilizzare per le risposte. Si può generare una risposta formale, informale, positiva, negativa, generica o allegra.

Grazie all’integrazione Google Calendar si possono anche pianificare le riunioni prendendo appuntamenti in pochi secondi senza consultare l’agenda. La versione gratuita garantisce 50 email di risposta. Disponibile anche un sistema ad abbonamenti Premium.