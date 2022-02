Samsung rilascia gli aggiornamenti di sicurezza mensili prima di chiunque altro. Non si smentisce mai a tal punto che è già nota la disponibilità della patch di marzo 2022. I primi dispositivi coinvolti sono quelli della serie Galaxy S22 arrivata da poco sul mercato.

L’aggiornamento di Marzo è quasi una sorpresa dato che la serie S22 ha ricevuto la patch di febbraio 2022 da poco. Anche se, priva di correzioni per i problemi che alcuni proprietari hanno riscontrato da quando il nuovo Galaxy è stato spedito. La patch di marzo porrà rimedio a questi problemi. Anche se è strano che Samsung si sia impegnata a rilasciare una patch di febbraio per il nuovo dispositivo un giorno prima di rilasciare quella successiva.

Non tutti hanno riscontrato problemi al display, come si potrebbe pensare. Tuttavia, molti notano un fastidioso bug con Chrome durante lo scorrimento delle schede. L’unico modo per riattivare lo schermo è usare il gesto per tornare nella Home, tornando alla schermata iniziale e perdendo talvolta la scheda visualizzata. Questo problema è stato individuato su Chrome e Chrome Beta ma era assente su Samsung Internet. Per fortuna, sarà tutto risolto proprio con il nuovo aggiornamento di marzo e, si spera, che lo stesso valga per i bug di Android Auto.

Patch di sicurezza Samsung: nuovo aggiornamento marzo 2022 per la serie Galaxy S22

L’aggiornamento di 811 MB è molto più grande di una patch di sicurezza standard. SamMobile riferisce che l’aggiornamento è disponibile per l’intera serie Galaxy S22, anche se per ora solo in Germania. Alcuni l’hanno ricevuto anche nel Regno Unito, quindi è già in corso un’implementazione più ampia. Come sempre, vi terremo aggiornati, man mano che altri telefoni Samsung ricevono l’aggiornamento di marzo 2022.

Se non hai ancora tra le mani il tuo Galaxy S22, assicurati di controllare le migliori offerte e i valori di permuta al momento disponibili. Vi ricordiamo che i lanci ufficiali ci sono stati esattamente due giorni fa, il 25 febbraio, per tutte e tre i modelli della serie: Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.