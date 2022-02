Postepay truffate: arriva la nuova e-mail che porta via i risparmi dai conti

Affidarsi ad un istituto bancario nel quale si possa riporre la propria fiducia, è certamente fondamentale al giorno d’oggi. Sono talmente tante le truffe ed i modi con i quali possono rubare i soldi dal conto che bisogna mettersi nelle mani di chi può proteggere ogni singolo risparmio.

Poste Italiane è una delle soluzioni più affidabili in assoluto, proprio come testimonia il gran numero di utenti. Postepay poi è la carta più prodotta dal gruppo, quella più diffusa in Italia tra tutte le carte di qualsiasi altra banca esistente.per tale proposito, i truffatori scelgono di utilizzare proprio il nome del celebre supporto elettronico per provare ad entrare nei conti dei poveri clienti. Sono infatti diversi giorni che circola una nuova truffa, la quale avrebbe scritto nel messaggio che ci sarebbe un blocco del conto in atto.

Postepay: questo è il messaggio truffa che circola nelle chat di messaggistica e tramite e-mail

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!