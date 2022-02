L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato la propria gamma di offerte denominata Casa, fino al prossimo 2 marzo 2022. Le offerte che fanno parte della gamma sono Casa Internet e Casa Ultraveloce.

In tutti i casi, la nuova scadenza è stata fissata al 2 Marzo 2022, la stessa già prevista anche in precedenza per Casa Web, l’offerta con il solo modem Wi-Fi. Scopriamo ora cosa prevedono le offerte.

PosteMobile proroga la gamma Casa fino al 2 marzo 2022

PosteMobile Casa Internet mette a disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, oltre che connessione illimitata fino in 4G+. Con questa offerta, il costo mensile è in promozione a 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro mensili, mentre il contributo di attivazione è pari a 59 euro una tantum.

Con il solo telefono fisso sono presenti due offerte, denominate PosteMobile Casa e Casa Facile e disponibili rispettivamente a 20,90 euro al mese con costo di attivazione gratuito e 14,90 euro al mese, con contributo di attivazione pari a 29 euro una tantum. L’offerta Casa include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali sia di rete fissa che di rete mobile, senza scatto alla risposta. Invece Casa Facile propone chiamate illimitate soltanto verso numeri nazionali di rete fissa, anche in questo caso senza scatto alla risposta.

Il canone mensile viene fatturato a intervalli bimestrali tramite conto telefonico, con addebito su conto corrente o su bollettino postale. Inoltre, il cliente deve sostenere un’imposta di bollo pari a 16 euro, rateizzata in 8 fatture con addebito di 2 euro ciascuna. Per scoprire maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.