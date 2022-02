ZTE Corporation ha annunciato che lancerà un set-top box per gateway multimediale 5G di nuova generazione che utilizzerà Android TV al prossimo Mobile World Congress 2022 a Barcellona, ​​in Spagna.

Un prodotto di punta che vanta una grande capacità di fornire agli utenti domestici nuove esperienze video caratterizzate dall’alta velocità garantita dal 5G, oltre ad una bassa latenza ed una elevata stabilità.

Integrando le funzioni di gateway gigabit, router e STB, questo prodotto può offrire accesso a velocità gigabit e servizio video 4K UHD. Inoltre, questo STB supporta il sistema operativo Android TV e può offrire agli utenti contenuti video migliori.

Caratteristiche hardware e software

Per la parte hardware, adotta una soluzione di chipset ad alte prestazioni, ed un’architettura quad-core che monta un ARM Cortex-A55, che garantisce un’esperienza utente fluida e affidabile.

Per il software, ZTE utilizza Alliance for Open Media Video 1 (AV1), la tecnologia avanzata di codec video che consente agli operatori di distribuire contenuti AV1, offrendo agli utenti esperienze di visualizzazione chiare e coinvolgenti.

Inoltre, questo STB presenta anche un design elegante: i suoi punti di forza sono le prestazioni oltre che al colore nero freddo: una base ultrasottile, un design verticale per un’efficiente dissipazione del calore e dimensioni ridotte per un facile trasporto.

I prodotti STB di ZTE sono stati ampiamente utilizzati in tutto il mondo, grazie alle loro prestazioni, funzioni e affidabilità leader del settore. Nel futuro, ZTE, continuerà a lavorare con gli operatori per offrire prodotti e servizi di alta qualità per un futuro intelligente.