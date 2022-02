Gli organizzatori del “Mobile World Congress 2022” hanno annunciato di aver vietato ad alcune aziende russe l’accesso alla conferenza che si terrà a Barcellona, ​​in Spagna, che inizierà il 28 febbraio.

La partecipazione della Russia al “MWC 2022” è stata limitata dagli organizzatori GSMA a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte del paese.

“Il GSMA condanna fermamente l’invasione russa dell’Ucraina. La situazione è in rapido movimento e capiamo che vari governi stanno valutando sanzioni più ampie contro la Russia“, hanno affermato gli organizzatori in una dichiarazione alla fine di venerdì.

Alla luce di questa situazione emergente e considerata la tragica perdita di vite umane, “il MWC sarà irremovibile date le circostanze”.

Considerando la situazione, sembra essere la migliore soluzione

“Il GSMA segue tutte le sanzioni e le politiche governative risultanti da questa situazione. Non ci sarà il padiglione russo al MWC22. La sicurezza dell’evento viene costantemente rivista e adattata man mano che emergono informazioni”, hanno affermato gli organizzatori.

Molti spazi aerei sono chiusi in alcune parti dell’Europa, in particolare a est, e nel mezzo della guerra Russia-Ucraina in corso, il MWC 2022 si trova in una situazione difficile da gestire.

Ma comunque dovrebbe iniziare, e sono previsti eventi sia fisici che virtuali. La fiera inizierà a Barcellona il 28 febbraio e terminerà il 3 marzo.

L’evento dovrebbe ospitare oltre 1.800 partecipanti ed espositori provenienti da 183 paesi diversi. Molti dei più grandi nomi del settore, come Google, Samsung, OPPO, Nokia, Ericsson e Meta (ex Facebook), dovrebbero essere presenti quest’anno.