A quanto pare i truffatori e gli hacker non vanno veramente mai in vacanza, sia durante la pandemia che ora, durante un guerra sanguinosa che imperversa nel cuore d’Europa e che coinvolge il popolo ucraino, il quale ha visto la sua pacifica routine strappata via dall’invasione russa, ad essere coinvolti in questo caso però, siamo proprio noi italiani e ad avvisarsi è l’INPS, vediamo cosa succede.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sta avvisando tutti gli utenti, dunque ovviamente tutti noi italiani, che recentemente è iniziata una campagna di truffa mista ad hacking ai danni degli italiani stessi, la quale sta prendendo forma in una mail spacciata per una comunicazione ufficiale dell’Istituto, vediamo i dettagli.

Falsa mail di avviso

Stando a quanto dichiarato dall’INPS e leggibile nella mail, quest’ultima avviserebbe chi legge di un’istanza richiesta non andata a buon fine a causa della mancanza di documentazione, invitandolo a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente email”.

Il file presente però è un file .zip che contiene al suo interno un malware, il quale una volta eseguito si installa nel sistema e inizia a palesare le proprie azioni dannose contro l’utente, nel dettaglio parliamo di data breaching, il software infatti, prima si installerà come payload in modo da evitare una rimozione, dopodiché inizierà a eliminare dati e a sottrarre informazioni riservate come le password personali.

Se dunque doveste incappare in questa mail la soluzione è molto molto semplice, cestinatela subito.