Iliad ha garantito a tutti i suoi clienti quella che probabilmente è la sorpresa più interessante degli ultimi anni. Il provider francese, infatti, proprio nel corso di questa stagione invernale ha lanciato le sue prime tariffe per la Fibra ottica e di conseguenza la sua nuova azione nel campo della telefonia fissa.

Al netto dell’ingresso nel settore della telefonia fissa, l’impegno di Iliad resta sempre costante anche sul fronte della telefonia mobile. In tal senso, i clienti potranno ancora beneficiare della tariffa Giga 120. Questa promozione prevede ancora consumi illimitati per chiamate e SMS con 120 Giga internet al costo di 9,99 euro.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 è solo una delle tariffe a listino di Iliad. I clienti, infatti, potranno al tempo stesso attivare due altre promozioni alternative: la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è la tariffa che nel corso di queste settimane ha sostituito la Giga 50. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 80 Giga per navigare in internet. Prevista anche una quota internet pari a 6 Giga per la connessione in internet dall’estero. I clienti saranno chiamati al pagamento di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Insieme alla Giga 80, gli utenti che scelgono Iliad possono anche attivare la Giga 40. In questo caso il prezzo mensile per il rinnovo della ricaricabile è di 6,99 euro. Il pacchetto previsto per gli abbonati prevede consumi illimitati per chiamate ed SMS più 40 Giga internet. Per ambedue le tariffe è necessaria una spesa per la ricezione della SIM pari a 10 euro.