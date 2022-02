L’espansione dell’operatore francese Iliad continua senza sosta nel nostro paese, la rete distributiva conta ormai oltre 3.500 punti vendita in tutta Italia tra cui più di 1.110 tra iliad Store e Corner, oltre 400 iliad Point e più di 2.000 iliad Express.

Solo ieri è stato inaugurato invece il 25° Flagship Store, a Rimini, all’interno del centro commerciale Le Befane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad ha aperto il suo 25° flagship

Quello aperto qualche giorno fa a Rimini è il terzo punto vendita dell’Emilia Romagna, e al suo interno è ovviamente presente il totem dedicato a Iliadbox, con esposti sulla mensola il modem Iliadbox e l’iliad wifi extender. L’evento di apertura, ha visto lo store Iliad allestito con palloncini, photobooth e gadget per coloro che hanno partecipato.

Iliad, come anche WindTre, ha deciso di lanciare un’iniziativa per dimostrare la propria vicinanza alla popolazione ucraina, riducendo le tariffe verso l’Ucraina, “date le recenti notizie e considerato il valore, in particolare in questo momento, del poter mantenere collegamenti con amici e familiari”.

Iliad ha ridotto del 60% le tariffe voce verso fissi e mobili in Ucraina per tutti i suoi utenti. Grazie a questa riduzione, entrata in vigore ieri e che sarà valida fino al 30 aprile 2022, il costo passa da da 0,57 euro al minuto a 0,21 euro al minuto. Non è molto ma in questo periodo anche il minimo aiuto può fare la differenza.