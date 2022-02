Huawei presenta nella cornice spagnola una nuova gamma di dispositivi basati su un sistema che funzionerà all’interno dello smart Office. Il MWC 2022 non è infatti ancora iniziato ma sono venute fuori già le prime idee soprattutto da parte del colosso cinese che in questo 27 febbraio ravviva la giornata con il suo ultimo laptop di punta, il suo primo PC all-in-one, un nuovo laptop 2-in-1, il suo primo tablet E-Ink, un nuovo tablet HarmonyOS, la prima stampante mai progettata dall’azienda e un nuovo speaker portatile.

Noi di TecnoAndroid.it eravamo presenti ed abbiamo assistito alla presentazione ufficiale che ha mostrato il tutto sul palco nella città catalana.

Grande risalto soprattutto per il lancio del sistema Super Device all’interno dello Smart Office. Gli utenti potranno trascinare le icone da altri dispositivi Huawei sul loro PC, che servirà da hub per un’esperienza di smart office che permetta la collaborazione dei dispositivi. Questi lanci di prodotto portano Huawei ad avvicinarsi sempre più alla realizzazione della sua visione di “Boundless Creation e Seamless Communication” per gli uffici intelligenti.

Huawei Matebook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro è l’ultimo portatile di punta dell’azienda. Il device porta un miglioramento completo rispetto al suo predecessore in termini di design, tecnologie innovative e smart experience.

In un sistema Super Device, si connette e collabora con altri dispositivi Huawei per una esperienza di smart office del tutto rinnovata.

È dotato del miglior Touch Display che Huawei abbia mai inserito su un laptop. Il Real Colour FullView Display da 14.2 pollici ha una risoluzione di 3.1K, un rapporto schermo/corpo del 92.5% e un ∆E medio < 1 (valore tipico) nella doppia gamma di colori P3 e sRGB. Come primo prodotto al mondo certificato da TÜV Rheinland per l’accuratezza del colore a doppia gamma di colori a livello professionale, offre colori più reali e il suo corpo unico pesa solo 1,38 kg, racchiudendo un’estetica minimalista con una presa confortevole.

HUAWEI MateBook X Pro è dotato di un sistema HUAWEI SOUND a sei altoparlanti per una esperienza sonora rivoluzionaria, spaziale e coinvolgente. La funzione Free Touch Gesture permette agli utenti di scattare foto dello schermo, avviare la registrazione dello schermo e regolare la luminosità di esso e il volume di riproduzione con semplici gesti.

Huawei Matebook E

HUAWEI MateBook E, il primo laptop OLED di Huawei che introduce una nuova esperienza di PC 2-in-1. Realizzato su misura per i consumatori con esigenze di ufficio in mobilità, HUAWEI MateBook E combina i vantaggi dei computer portatili tradizionali e dei tablet per soddisfare diverse esigenze lavorative, cambiando liberamente la propria forma. Sfruttando appieno le prestazioni professionali e le eccellenti capacità audiovisive, è diventato una nuova scelta per la produttività in tutti gli scenari, sia di lavoro che di studio.

HUAWEI MateBook E è un sottile e leggero portatile 2-in-1, con i suoi 7,99 mm e 709 g. Come primo portatile Huawei con un display OLED Real Colour FullView, espone un’ampia gamma di colori cinematografici, precisione del colore di livello professionale e una luminosità dello schermo di picco fino a 600 nit per un’esperienza visiva coerente, anche quando viene utilizzato sotto la luce del sole.

Arricchito da un ampio ecosistema di app Windows e periferiche di produttività come HUAWEI M-Pencil (2agenerazione) e HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, HUAWEI MateBook E aiuta gli utenti a lavorare in modo più efficiente, non importa dove essi si trovino, il chè lo rende la prima scelta per la produttività mobile quotidiana.

Huawei MateStation X

HUAWEI MateStation X, il PC all-in-one con un display Real Colour FullView, un centro di connettività desktop dal design minimalista.

Il primo desktop all-in-one di Huawei è il MateStation X che presenta un design estetico minimalista senza porte visibili sul retro. Con il suo design unico a cerniera dinamica, gli utenti possono facilmente regolare l’angolo di elevazione dello schermo con un solo dito, permettendo loro di concentrarsi sull’efficienza.

HUAWEI MateStation X è dotato di un display con risoluzione 4K+ e presenta un’accuratezza del colore di ΔE ≤ 1. Con un grande schermo da 28,2 pollici, HUAWEI MateStation X ha una cornice stretta su quattro lati e un rapporto schermo-vista del 92%, offrendo agli utenti una visualizzazione senza bordi. Ha anche uno strato antiriflesso e supporta il multi-touch a 10 punti per un’esperienza visiva premium, offrendo allo stesso tempo prestazioni potenti e una qualità del suono eccezionale. HUAWEI MateStation X è adatto sia per la casa che per l’ufficio.

Huawei MatePad Paper

HUAWEI MatePad Paper, il primo tablet E-Ink di Huawei, consente un’esperienza di lettura e scrittura coinvolgente.

Huawei ha lanciato una nuova linea della serie di prodotti HUAWEI MatePad, il HUAWEI MatePad Paper, per una lettura coinvolgente ed un’esperienza di lavoro in ufficio “paper-less.”

HUAWEI MatePad Paper è dotato di un display E-Ink FullView da 10,3 pollici con un rapporto schermo/corpo dell’86,3%, alimentato dal Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm, che offre un’esperienza di tocco naturale simile alla carta. Se usato insieme a una HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, il MatePad Paper supporta più metodi di input come la scrittura a mano, la registrazione vocale e la conversione da scrittura a mano a battitura di testo. Altre caratteristiche come Split-Screen Notes e Annotations consentono esperienze più smart.

Come tablet E-Ink alimentato da HarmonyOS 2, offre un maggiore comfort sotto diversi punti di vista grazie alle feature di connessione e collaborazione. Gli utenti possono continuare a leggere i contenuti dal telefono o dal PC su un HUAWEI MatePad Paper collegato per una lettura più facile e per ridurre l’affaticamento degli occhi. Può anche funzionare come un’unità di archiviazione esterna per i PC, consentendo la trasmissione bidirezionale di documenti ed e-book per una maggiore comodità e produttività.

Huawei PixiLab X1

HUAWEI PixLab X1, la prima stampante laser multifunzione di Huawei. HUAWEI PixLab X1 è la prima stampante laser di Huawei. Stampa, scansiona e copia, rendendola perfetta sia per la casa che per i piccoli uffici. Funzioni come Pop-up Pairing, Tap to Print e Remote Printing rendono facile l’uso della stampante insieme agli smartphone e ai tablet Huawei. La PixLab X1 è anche la prima stampante del settore ad avere un cassetto per le cartucce di toner per una facile sostituzione dei pigmenti/colore.

Huawei si impegna nel diffondere l’esperienza digitale a tutti, case e aziende, per un mondo intelligente e completamente connesso. Se fino ad oggi le componenti hardware per la produttività sono state vendute direttamente ai consumatori, da oggi Huawei offrirà l’esperienza Smart Office anche alle imprese dell’Europa occidentale. I prodotti B2B “Smart Office” di Huawei consentiranno un’esperienza utente multi-schermo che si integra senza soluzione di continuità con tutti i dispositivi.