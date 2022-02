Guerra Russia-Ucraina, proseguono le minacce: "Controlliamo noi i motori della ISS"

Dmitry Rogozin, direttore della Roskosmos, ha deciso di mettere del “pepe” sulla questione, come se la Guerra Russia-Ucraina non fosse di per sé abbastanza difficile. A quanto pare, secondo lui, i toni dello scontro internazionale son stati e continuano ad essere fin troppo pacati. Egli poco dopo il discorso di Biden, ha dichiarato che le nuove sanzioni mineranno le mire spaziali russe.

Guerra Russia-Ucraina: la risposta di Rogozin

Il direttore della Roskosmos, l’Agenzia spaziale russa, nota precedentemente come Agenzia russa per l’aviazione e lo spazio, ha esclamato:

“Vuoi fermare la cooperazione sulla ISS […] oppure vuoi gestire tu stesso la stazione spaziale internazionale? Forse al presidente Biden andrebbe spiegato che la che la correzione dell’orbita di cui necessita la stazione per evitare scontri con i rifiuti spaziali, con i quali i vostri talentuosi uomini d’affari hanno inquinato l’orbita vicino alla Terra, è prodotta esclusivamente dai motori della Navi cargo Progress MS. Bloccando la cooperazione con noi, chi salverà la ISS (che ospita a bordo due astronauti russi, ndr) da un deorbit incontrollato e chi impedirà che possa cadere sugli Stati Uniti o sull’Europa? Esiste la possibilità che l’impalcatura da 500 tonnellate cada in India, o in Cina. Volete minacciarli con una prospettiva simile? La ISS non sorvola la Russia, per cui i rischi sono vostri. Siete pronti?”