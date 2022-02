Purtroppo nel Google Play Store si annidano molto spesso alcune applicazioni piuttosto pericolose. In alcune di queste si possono infatti nascondere dei malware e questi rappresentano una vera e propria minaccia per la sicurezza dei dati degli utenti. In questi giorni, in particolare, è stato individuato un nuovo malware.

Google Play Store: avvistato un nuovo malware molto pericoloso, attenzione!

In questi ultimi giorni è stato individuato un nuovo malware molto pericoloso per gli utenti. Si tratta in particolare di Xenomorph, un virus simile per certi versi al trojan bancario denominato Alien. Questo virus è stato scoperto dai ricercatori di sicurezza do ThreatFabric.

Secondo quanto è emerso, il nuovo malware si sta nascondendo all’interno del Google Play Store nell’applicazione denominata Fast Cleaner, nonostante i diversi controlli che vengono solitamente effettuati. Questa app è stata scaricata da oltre 50 mila utenti ignari della presenza di questa minaccia. Rispetto ad altri virus come Joker e Alien (in circolazione ormai da diverso tempo), il malware Xenomorph sembra essere leggermente meno pericoloso, in quanto è stato scoperto durante i primi momenti del suo sviluppo e quindi quando non tutte le sue funzionalità erano attivate.

Una volta installata, l’applicazione presente sul Play Store installata sul dispositivo malcapitato il malware bancario, che ha così accesso ai dati sensibili degli utenti (ignari ovviamente di tutto), tra cui e-mail, password e codici dei conti bancari. Qualora aveste installato l’applicazione Fast Cleaner sul vostro dispositivo, vi consigliamo di disinstallarla al più presto ma non solo. Per una maggiore sicurezza, occorrerebbe infatti cambiare periodicamente le password dei propri servizi attivi.