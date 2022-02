Google sembra ormai pronta a sfoggiare il suo primo smartphone pieghevole. Il dispositivo dovrebbe essere rilasciato entro la fine di quest’anno e sappiamo già che sarà chiamato Google Pixel NotePad.

Gli esperti affermano che il pieghevole del colosso di Mountain View sarà in grado di affrontare Samsung e i suoi dispositivi senza alcuna difficoltà. L’azienda avrebbe infatti posticipato il lancio per migliorare la qualità del suo dispositivo.

Google Pixel NotePad sfiderà il Galaxy Z Fold 4 di Samsung!

L’autunno sarà particolarmente interessante per tutti gli appassionati di smartphone pieghevoli. Samsung procederà con il lancio dei suoi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 e Google risponderà con la presentazione del suo Pixel NotePad.

Quest’ultimo dispositivo arriverà infatti nel mese di ottobre e sarà annunciato durante un evento appositamente organizzato dal colosso, che potrebbe rilasciare i suoi Pixel 7 nella stessa occasione.

Google punterà sulla qualità del display e sul comparto fotografico. Secondo Ross Young, lo smartphone avrà infatti un display costituito da un pannello LTPO con refresh rate a 120 Hz. Inoltre, si presume possa essere presente una fotocamera frontale inserita sotto il display e un modulo fotografico posteriore particolarmente sofisticato.

In merito al design del dispositivo è possibile ipotizzare possa trattarsi di uno smartphone molto simile al Galaxy Z Fold di Samsung ma non si hanno certezze a riguardo. La distanza che ci separa dal periodo di lancio lascia ancora ben sperare circa l’emergere di informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche del dispositivo. Dunque, come sempre sarà necessario attendere per poter conoscere anticipatamente le possibili particolarità.