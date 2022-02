Le app di Samsung sono piene fino all’orlo di funzioni utili, l’app Galleria ne è l’esempio perfetto. A prima vista, potrebbe assomigliare a qualsiasi altra app. Di seguito alcuni dei migliori suggerimenti e trucchi per trarne il massimo.

1. Gallery Labs

Puoi abilitare alcune funzionalità sperimentali tramite Gallery Labs. Per abilitare questo menu nascosto: Apri Galleria Samsung > Menu a 3 punti nell’angolo in basso a destra > Impostazioni > Scorri verso il basso > Informazioni sulla galleria. Tocca ripetutamente la versione della Galleria (i numeri, non la parola “Galleria”) 7-8 volte. Torna alle impostazioni e scorri fino alla fine dell’elenco dove dovresti vedere l’opzione Gallery Labs.

2. Cartella protetta con Samsung Galleria

Puoi spostare foto e video dalla galleria del tuo telefono Samsung in una cartella protetta per tenere tutto lontano da occhi indiscreti. Secure Folder conserva tutti i dati in un formato sicuro e crittografato in modo che non siano accessibili a nessun altro.

Seleziona le foto, i video o l’album che desideri spostare nella cartella protetta.

Tocca il pulsante Altro nel cassetto di navigazione in basso > Sposta in cartella protetta. Se utilizzi questa opzione per la prima volta, dovrai configurare la cartella protetta concedendogli i permessi necessari e inserendo una password/modello/blocco PIN. Puoi aprire Secure Folder dal cassetto delle app del tuo telefono per accedere alle foto e ai video nascosti.

3. Gomma per oggetti indesiderati

Google ha creato un discreto clamore per la funzione Gomma magica di Pixel 6 che consente di rimuovere oggetti indesiderati da una foto. Samsung, tuttavia, è stata all’avanguardia e ha lanciato un’opzione simile nella sua app Galleria con la serie Galaxy S21 all’inizio del 2021 stesso.

Apri la foto da cui desideri rimuovere un oggetto. Tocca l’icona della matita dalla barra degli strumenti in basso per accedere alla modalità di modifica. Premi il pulsante del menu a 3 punti nell’angolo in basso a destra. Seleziona Gomma per oggetti. Procedi a toccare o disegnare sull’oggetto che desideri rimuovere dalla foto. Puoi cancellare ombre e riflessi selezionando l’opzione appropriata. Tocca Cancella per vedere i risultati. Se l’oggetto non viene completamente cancellato al primo tentativo, ripetere nuovamente i passaggi.

4. Spot Color

Oltre a Object eraser, l’app Galleria ha un altro fantastico strumento di modifica nascosto nei sottomenu: Spot color. Ti consente di trasformare una foto in bianco e nero, con solo alcune parti o oggetti specifici a colori.

Apri la foto da cui desideri rimuovere un oggetto. Tocca l’icona della matita dalla barra degli strumenti in basso per accedere alla modalità di modifica > Pulsante del menu a 3 punti nell’angolo in basso a destra > Spot Color. La foto verrà automaticamente convertita in bianco e nero. Tocca un oggetto per mantenere i suoi colori. Le modifiche saranno applicabili anche a tutti gli oggetti o soggetti dello stesso colore nella foto.

5. Nascondi album dalla Galleria

Per impostazione predefinita, le nuove cartelle contenenti foto e video sui tuoi telefoni Samsung verranno visualizzate come un nuovo album nell’app Galleria, comprese quelle create da app di terze parti. Se vuoi mantenere la tua galleria pulita e organizzata, puoi nascondere gli album e le cartelle indesiderati. App Galleria > Menu > Nascondi o mostra album > Attivazione/disattivazione degli album/cartelle che desideri nascondere. Non puoi nascondere alcune cartelle importanti come fotocamera e screenshot.

6. Sincronizzazione Galleria con OneDrive

Nell’ambito della sua partnership con Microsoft, Samsung offre l’integrazione nativa di OneDrive con l’app Galleria. Se sei già abbonato a Microsoft 365, puoi sfruttare lo spazio OneDrive da 1 TB e fare il backup di tutte le tue foto e video su di esso. Ecco come configurare la sincronizzazione di OneDrive nell’app: Apri Galleria Samsung > menu > Impostazioni > Sincronizza con OneDrive > Accetta i termini e le condizioni > Connetti. Procedi con la connessione dei tuoi account Samsung e Microsoft. Sarà eseguito automaticamente il backup di tutte le foto e i video nella tua Galleria su OneDrive. Il contenuto sarà organizzato e potrai cercarlo utilizzando date e tag.

7. Recupera foto e video cancellati

Hai cancellato accidentalmente una foto o un video dal tuo telefono Samsung? Non preoccuparti, poiché l’app Galleria offre una funzionalità simile al Cestino, quindi hai fino a 30 giorni per ripristinare i file multimediali eliminati. Ti basterà recarti nel menu. Per ripristinare più elementi contemporaneamente, tocca Modifica, seleziona gli elementi, quindi tocca Ripristina in basso.