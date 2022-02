I prezzi attivati da Expert sono quasi i più bassi di sempre, tutti gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza doversi minimamente preoccupare della qualità o della spesa finale da sostenere.

Il volantino riesce a convincere anche gli indecisi cronici, promettendo in cambio la possibilità di accedere agli stessi prezzi indistintamente dalla provenienza, o comunque dalla dislocazione territoriale. Coloro che opteranno per un acquisto tramite il sito ufficiale, lo ricordiamo, potranno ricevere la merce presso il domicilio, però pagando un piccolo plus, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: le offerte hanno prezzi sempre più convenienti

Il volantino Expert stringe le offerte proponendo validissime alternative alle altre realtà del territorio, con prezzi abbordabili ed alla portata praticamente di tutti. L’attenzione è stata posta più che altro verso la fascia intermedia della telefonia mobile, attivando gli sconti su modelli in vendita a non più di 429 euro; il più performante fra tutti è infatti Oppo Reno6, un modello abbastanza recente che promette ugualmente ottime prestazioni generali.

Sempre nella stessa fascia di prezzo, più precisamente a 379 euro, sarà anche possibile acquistare un Galaxy S20 FE, un ottimo dispositivo in vendita da poco più di un anno, con le stesse identiche caratteristiche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon. Le altre offerte del volantino le rimandiamo direttamente al sito ufficiale, che potete raggiungere mediante la pressione di questo link.