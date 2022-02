Le nuove offerte Euronics sono letteralmente da non perdere di vista sono tutte raccolte sui migliori prodotti di tecnologia, con un forte focus sulla telefonia mobile di ultima generazione. Le occasioni sono assolutamente molteplici, sebbene comunque siano presenti limitazioni importanti alla campagna stessa.

Dovete sapere, infatti, che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati in ogni negozio in Italia, o comunque sul sito ufficiale, ma sono vincolati a specifiche realtà dislocate sul territorio. Il consiglio che vi possiamo dare resta sempre lo stesso, verificate personalmente presso i vari negozi le disponibilità, in modo da essere sicuri di avere la certezza di poter godere degli stessi identici prezzi di vendita.

Euronics: tutti i migliori sconti del periodo

Con il volantino Euronics gli utenti hanno la certezza di poter acquistare i modelli della serie Galaxy FE ad un prezzo decisamente più basso del normale. La campagna promozionale parte proprio con l’offrire al cliente la più ampia possibilità di scelta, tra Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE.

Il più recente, ovviamente il Galaxy S21 FE, viene commercializzato a soli 599 euro, un prezzo già inferiore rispetto al listino, nonostante sia disponibile da pochissimo sul mercato nazionale. Dall’altro lato, invece, ecco arrivare il Galaxy S20 FE, un modello più datato, data la presenza da oltre un anno, per questo motivo in vendita alla cifra di 379 euro.

Entrambi garantiscono ottime prestazioni, ma se volete approfondire e scoprire le altre offerte del volantino, ricordatevi di aprire questo link.