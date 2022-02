I migliori sconti del periodo sono stati attivati direttamente da Esselunga, la nuova campagna promozionale non ammette assolutamente repliche e convince i consumatori ad acquistare tecnologia e non, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Il volantino che potete trovare elencato direttamente nell’articolo, è da considerarsi valido solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, in questo modo sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di riuscire a risparmiare al massimo. I prodotti, invece, sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica.

Esselunga: che sconti assurdi, i prezzi sono molto bassi

Se siete in possesso di un prodotto Apple, come un iPhone per esempio, la recente campagna promozionale di Esselunga vi attirerà ancora di più. Tra le pagine del volantino, infatti, scorgiamo la presenza di un prodotto estremamente interessante in vendita ad un prezzo molto concorrenziale.

Stiamo parlando delle celeberrime Apple AirPods, oggi di terza generazione, acquistabili con un esborso finale di soli 149 euro. La scheda tecnica è di assoluto rispetto, infatti godono di certificazione IPX4, di equalizzazione adattativa, di autonomia di ben 6 ore, per finire con audio spaziale ed una ergonomia praticamente unica nel loro genere.

Il prodotto può essere acquistato solamente in negozio, la disponibilità è limitata, ma non in termini di scorte (almeno sulla carta). Se volete invece conoscerlo da vicino prima di decidere se completare l’ordine, premete qui.