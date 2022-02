CoopVoce e la sua Evolution da 100GB con soli 8 euro al mese per sempre

Tutti i gestori che esistono all’interno del panorama della telefonia mobile, ogni giorno continuano a darsi battaglia. Contestualizzando ovviamente l’ultima frase, bisogna notare che la bagarre ogni giorno è veramente tanta tra realtà di alto e medio livello.

Proprio per quanto riguarda le realtà leggermente più piccole, ecco diversi gestori virtuali che riescono a proporre soluzioni di livello. CoopVoce è uno di questi e mette sul piatto offerte strepitose appartenenti sempre alla stessa e tanto desiderata linea. Stiamo parlando della Evolution, quella che al suo interno include il meglio ogni giorno tra minuti, SMS e giga. Il prezzo poi resta sempre lo stesso visto che CoopVoce non prevede alcuna rimodulazione.

CoopVoce: arrivano tante nuove offerte di livello nella rete Evolution, ecco la lista

Qui nell’elenco in basso noterete tre promozioni diverse tra loro ma che si appoggiano alla grande qualità del provider. Ovviamente i prezzi partono da soli 4,50 € al mese per sempre e per tutti gli utenti:

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS