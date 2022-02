Le offerte Coop e Ipercoop sono veramente incredibili, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di occasioni tra le migliori del periodo, con prezzi da non credere, anche applicati sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il risparmio è alla portata di tutti, infatti dovete sapere che sono attualmente disponibili gli sconti in ogni negozio in Italia, senza differenze regionali o di alcun tipo. I prodotti vengono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, e la telefonia mobile è anche disponibile no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: sconti pazzi per tutti gli utenti

La spesa da Coop e Ipercoop è davvero ridotta ai minimi termini, grazie ad un lunghissimo elenco di offerte e di prezzi molto più bassi del normale. I modelli più in voga dell’intero volantino sono chiaramente Apple iPhone 13, disponibile a soli 879 euro per la variante che prevede 128GB di memoria interna, e Realme C25Y, in vendita nello stesso periodo alla cifra finale di 149 euro.

Le prestazioni sono antitetiche, da un lato abbiamo un top di gamma assoluto di recentissima commercializzazione, dall’altro invece un dispositivo molto economico, tuttavia una simile scelta punta ad accontentare un po’ tutti, promettendo un ottimo risparmio generale. Sempre nello stesso volantino sono disponibili anche altri sconti ugualmente interessanti; il nostro consiglio è di ricorrere all’apertura di questo link per scoprirli e conoscerli da vicino.