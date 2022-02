I prezzi attivati da comet all’interno dell’ultimo volantino, raggiungono a tutti gli effetti livelli inimmaginabili fino a poco tempo fa, garantendo al cliente la possibilità di accedere a prodotti di qualità, senza mai essere costretti a spendere più di tanto.

Il volantino che trovate raccontato nel dettaglio poco sotto, lo ricordiamo, non presenta differenze particolari rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere in passato; in altre parole, gli acquisti potranno essere tranquillamente completati in ogni negozio o sul sito ufficiale, avendo ugualmente la certezza di godere degli stessi prezzi, e di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio (solo se spendete più di 49 euro).

Comet: questi sconti sono da non perdere di vista

Con il volantino comet gli utenti hanno davvero la grande possibilità di mettere le mani su prodotti, casomai non proprio recentissimi, ma comunque molto costosi nei mesi scorsi. Il top di gamma coinvolto è il Vivo X60 Pro, un dispositivo che viene proposto all’acquisto a soli 699 euro, un prezzo più che abbordabile e giustificato per la qualità generale dello stesso.

Le alternative del volantino sono altrettanto interessanti, e vanno a coinvolgere i vari Huawei Nova 9, Realme GT Master Edition o anche Vivo V21, richiedendo in cambio un esborso non superiore ai 500 euro. Tutti i modelli elencati sono da considerarsi disponibili con garanzia di 24 mesi ed anche no brand, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale, ricordatevi delle pagine a questo indirizzo.