I prezzi attivati da carrefour sono decisamente più bassi del normale, e permettono ai vari consumatori di riuscire a spendere sempre meno, nel momento in cui dovessero ad esempio decidere di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia, incluso uno smartphone.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in esclusiva nei soli punti vendita, in quanto non è possibile pensare di acquistare gli stessi prodotti, ai prezzi indicati, anche sul sito ufficiale. Al netto di tale piccola limitazione, è bene comunque ricordare che tutti i modelli vengono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche sbrandizzati (solo gli smartphone).

Carrefour: il volantino ha offerte da cogliere subito al volo

Carrefour riesce a raggiungere il livello degli sconti delle dirette concorrenti del mercato, grazie ad una campagna promozionale di tutto rispetto, all’interno della quale si trovano prodotti di alto livello, al giusto prezzo. Uno dei migliori in assoluto è sicuramente l’Apple iPhone 13, un top di gamma di recente commercializzazione nel mondo, per il quale si spenderanno al massimo 799 euro (la versione è di 128GB di memoria interna).

Le restanti offerte del volantino sono perlopiù legate a modelli decisamente economici, parliamo infatti di smartphone in vendita a non più di 229 euro, che coinvolgono Alcatel 1SE, Galaxy A22, Galaxy A03s, Realme C21Yb, Xiaomi Redmi Note 10S, Galaxy A32 o similari. Se volete approfondire la conoscenza del volantino Carrefour, non vi resta che aprire subito le pagine che trovate inserite qui.