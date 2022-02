A volte i Call Center salvano le nostre finanze proferendo verbo su promozioni più che accettabili. Ma non è il caso di alcuni clienti TIM, Vodafone ed Iliad costretti a fare i conti con le truffe a pioggia cui si sono imbattuti negli ultimi tempi.

Le conseguenze nefaste delle chiamate truffaldine sono decisamente prevedibili: furto di dati personali ed identità, attivazioni incondizionate di tariffe e servizi extra ed una persistenza rabbia contro chi si approfitta di noi. Ecco cosa è successo e come evitare il peggio in poche e semplici mosse.

Call Center: basta truffe

Le telefonate sospette non sono affatto facili da riconoscere. Gli operatori sanno quali tasti premere e fanno di tutto per attivare costosi abbonamenti o cambiare opzioni tariffarie a proprio piacimento. L’accesso ai dettagli personali e ad alcune semplici info bastano per procedere ad un’attivazione.

Il rischio di concedere in uso informazioni sensibili è altissimo se si viene contattati telefonicamente. Meglio non dire qualche parola di troppo o si rischia grosso. Ecco che cosa NON devi fare mai quando vieni contattato da un operatore di Call Center: