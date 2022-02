Sabato mattina, quando l’invasione russa dell’Ucraina è entrata nel suo terzo giorno, alcuni dei siti web ufficiali del governo del Paese sono stati interrotti a seguito di una serie di presunti attacchi informatici.

Tra i siti che non sono accessibili vi sono quello del Cremlino e del Ministero della Difesa del Paese. Diversi account Twitter che rivendicano l’affiliazione con Anonymous affermano che il collettivo internazionale di hacker è dietro gli attacchi.

Anche Anonymous contro Putin

“Di fronte a questa serie di attacchi che l’Ucraina ha subito dal dittatore russo Vladimir Putin, non abbiamo potuto fare a meno di sostenere il popolo ucraino“, ha affermato un comunicato. All’inizio del conflitto, il gruppo ha affermato che avrebbe lanciato una “guerra informatica contro il governo russo“. Tuttavia, il Cremlino ha negato che Anonymous sia dietro gli attacchi, secondo la CNN.

Si ritiene che Anonymous sia anche responsabile dell’hacking di diversi canali televisivi di stato russi. Le persone hanno caricato video che mostrano quei canali che riproducono musica ucraina e mostrano immagini della bandiera del paese e altri simboli nazionalisti.

Il collettivo si è anche impegnato a “mantenere online il popolo ucraino nel miglior modo possibile“, anche se l’invasione ha un pesante tributo sull’infrastruttura Iinternet del paese.

Sebbene non ci sia stato un blackout, alcune parti dell’Ucraina e in particolare quelle aree in cui i combattimenti sono stati più intensi hanno visto un calo degli accessi ad internet notevolmente ridotto. Questo ha impedito alle persone di rimanere in contatto con i propri cari, ed è proprio per questo che il gruppo di hacker anonimi sta cercando di combattere: fermare la repressione di Putin e sostenere le persone tramite internet.