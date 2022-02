Il più grande punto di forza di Android è il suo ecosistema di app. Ci sono un sacco di app Android che possono essere scaricate.

Le persone scaricano miliardi di app molte volte al giorno. Alcuni sono a pagamento, ma altre puoi trovarle gratuite per brevi periodi di tempo.

Di solito, le migliori app ti costeranno pochi dollari. Tuttavia, ci sono molte offerte che riusciranno a farti avere l’applicazione a 0 euro. Questi servizi sono solitamente supportati da pubblicità, sponsorizzazioni di qualche tipo o qualcos’altro.

Tuttavia, ci sono ancora alcune app davvero eccellenti che puoi utilizzare gratuitamente. Dopotutto, una buona app non dovrebbe sempre implicare l’esborso di abbondanti somme di denaro.

Quindi, ecco quali sono le migliori app Android gratuite per Android di questo mese.

Questa è la migliore lista di tutti i tempi, una specie di hall of fame, quindi i contenuti di non cambieranno finché non arriverà qualcosa di veramente eccezionale.

Lista app gratuite febbraio 2022

1Weather

Bitwarden Password Manager

Blue Mail

Cookmate

Credit Karma

Gboard

Google Drive

Google Opinon Reward

Waze and Google Maps

Imgur and Giphy

Musicolet

Resilio Sync

TickTick

Zedge

Zoom

Il Google Play Store ti dà accesso a milioni di app e giochi che puoi scaricare sul tuo dispositivo Android.

Offre anche la possibilità di scaricare e vedere film, libri e musica, anche se non tutti sono disponibili in tutti i paesi. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare è un account Google: non sarai in grado di navigare o scaricare contenuti se non ne hai uno. Una volta configurato, potrai utilizzare il Play Store su qualsiasi dispositivo Android.