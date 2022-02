Come ben saprete, il colosso cinese Xiaomi sta lavorando allo smartphone che sarà il successore di Civi, dispositivo uscito ormai sei mesi fa, ma soltanto in Cina. Si tratta di un nuovo dispositivo, che potrebbe essere rilanciato tra marzo ed aprile 2022.

Tra le caratteristiche, oltre al design sottile e leggero, lo smartphone disporrà di un display OLED a 120 Hz da 6,55″, processore Snapdragon 778+ e tre fotocamere posteriori. Scopriamone altre insieme.

Xiaomi Civi potrebbe arrivare tra marzo ed aprile 2022

Il dettaglio che lo contraddistingue dagli altri smartphone è sicuramente il design sottile e il peso dello stesso dispositivo, molto più leggero. Come anticipato precedentemente, dovrebbe montare uno schermo OLED a 120 Hz da 6,55″, un processore Qualcomm Snapdragon 778+ anche se ancora non siamo a conoscenza della disponibilità dei tagli di memoria.

Il comparto fotografico posteriore sarà composto da tre sensori e la batteria sarà di almeno 4.500 mAh e dovrebbe offrire il supporto alla ricarica rapida da 67 Watt. Lato software, invece, il Civi 2 (o Civi Pro) avrà la MIUI 13 basata su Android 12. Il debutto, come già scritto in precedenza, potrebbe avvenire tra marzo ed aprile visto che il dispositivo è già in fase di sviluppo con il nome in codice di “zijin”.

Dunque, così come nel caso del precedente modello, anche questo Civi si preannuncia come uno smartphone pensato per i giovani, quasi sicuramente caratterizzato da un’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il primo Civi, infatti, partiva da un prezzo di vendita di 2.599 yuan, circa 343 euro per la versione da 8/128. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi dettagli.