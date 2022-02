Iliad e WindTre unite insieme contro gli abusi in Ucraina: le due compagnie telefoniche hanno deciso infatti di abbassare i costi delle tariffe verso l’Ucraina, considerando sopratutto gli ultimi accadimenti. In un periodo simile, poter rimanere in contatto con amici e familiari è fondamentale.

Iliad ha abbassato di circa il 60 percento le tariffe per le chiamate verso fissi e verso i cellulari in Ucraina, una promo che ha esteso per tutti i suoi utenti. Questo abbassamento dei costi, che è stata approvata e pubblicata dalla società, resterà valido fino al 30 aprile 2022, ma vediamo meglio cosa è cambiato precisamente:

il costo passa da 0,57 centesimi di euro al minuto a 0,21 centesimi di euro al minuto.

La nuova promozione di Windtre per l’Ucraina

In un comunicato rilasciato dalla società, Windtre scrive: “siamo vicini ai nostri clienti ucraini, per questo abbiamo deciso di contribuire con un piccolo gesto che permetterà loro di continuare a comunicare con familiari e amici in questa situazione di emergenza”.

La promo garantisce minuti gratuiti illimitati verso l’operatore ucraino Kyivstar, ma è solo per i clienti consumer e resta attivabile fino al 6 marzo 2022.

Per tutti coloro che hanno deciso di voler attivare questa offerta, basterà aspettare l’SMS di attivazione. Nel caso in cui non arrivi nessun messaggio, esiste la possibilità di essere inclusi nella promo chiamando il 159 e chiedendo all’operatore di attivare l’offerta verso l’Ucraina.