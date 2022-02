Il team di Meta sta per prevedere un aggiornamento da applicare in via del tutto ufficiale alla versione WhatsApp Desktop della nota piattaforma di messaggistica. Ad uscirne vincitrice in questo frangente è sicuramente la privacy grazie ad una nuova integrazione scoperta in anteprima con i riferimenti ad una nuova versione dell’app.

Volendo entrare nel dettaglio si prende in esame il codice sorgente della versione 2.2206.1 di WhatsApp Desktop beta. Tale versione non risulta essere ancora disponibile ma poco è bastato al team di WaBetaInfo per estrapolare alcuni dettagli sulle novità in arrivo. Scopriamo insieme che cosa riserverà la prossima build della famosa applicazione.

WhatsApp: la versione Desktop aggiungerà questa nuova opzione di sicurezza

Entro le prossime settimane il grande pubblico beneficerà di un update per WhatsApp i cui primi riferimenti sono pervenuti in queste ore dagli screenshoot degli analisti.

Si parla degli indicatori di blindatura ovvero i sistemi che segnalano l’attivazione delle chat con crittografia end-to-end. Li abbiamo già visti su mobile per le versioni Andriod ed iOS dell’applicazione. Ora stanno per arrivare anche sul Desktop a rassicurare tutti sulla segretezza delle conversazioni online su chat private e gruppi di discussione.

Come mostrano le prime immagini siamo di fronte ad un nuovo tipo di segnalazione testuale. Nell’immagine in questione vediamo il riferimento “Your personal messages are end-to-end encrypted” ad indicare la presenza di una chat protetta.

Potrebbe sembrare un aggiornamento di poco conto ma comunque indispensabile al fin edi tutelare la nostra riservatezza, argomento su cui WhatsApp è stata più volte chiamata in causa nel corso di questi mesi.