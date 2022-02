Vodafone prevede importanti soluzioni per i clienti che intendono modificare la loro tariffa di riferimento. I clienti che decidono di attivare un’offerta per il gestore inglese avranno un’alternativa rispetto alla Giga 120 di Iliad. Anche in questa circostanza, l’occasione è particolare interessante per coloro che decidono di effettuare la portabilità della rete da altro provider.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga nel mese di Febbraio

I clienti di Vodafone che attivano una nuova SIM potranno beneficiare della promozione Special 100 Giga. Gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i contatti della propria rubrica ed anche 100 Giga per la connessione in internet.

Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della promozione è pari a 8,99 euro ogni mese. I clienti dovranno allo stesso tempo corrispondere una quota una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della tariffa. Questo costo è utile anche per il rilascio effettivo della scheda SIM.

Gli utenti che decidono di sottoscrivere una tariffa con Vodafone nel corso di queste settimane avranno anche una garanzia inedita rispetto ai mesi precedenti. I clienti infatti potranno beneficiare di un costo inalterato per il pagamento della promozione durante il primo semestre. Il provider si impegna quindi a non applicare alcun genere di rimodulazione almeno durante i primi sei mesi.

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile potranno recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Solo ed esclusivamente agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta.