L’ottimo volantino lanciato da Trony in questi giorni, garantisce al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti, con la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, spendendo sempre meno del previsto.

Tutta la campagna promozionale resta perfettamente in linea con le aspettative, o comunque con i meccanismi che tanto abbiamo elogiato nelle scorse settimane. Dovete sapere, infatti, che i singoli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei negozi fisici, al netto dell’ottimo sito ufficiale dell’azienda stessa.

Trony: offerte shock per tutti gli utenti

Gli sconti di Trony sono assolutamente incredibili, gli utenti hanno la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto, seguendo un meccanismo molto semplice, nonché comunque alla portata di ognuno di noi. L’unica limitazione riguarda l’aggiunta al carrello di due modelli di smartphone, il cui prezzo debba variare di almeno 5 euro (quindi non possono essere uguali).

Per il resto, basterà recarsi in negozio entro il 9 marzo 2022, e la riduzione del 50% verrà applicata immediatamente sul listino del meno caro della coppia; sia chiaro, non sarà possibile scegliere il prodotto da scontare, nè verranno emessi buoni sconto o rimborsi con valuta postuma. Tutte le restanti offerte del volantino Trony, e comunque le possibili combinazioni raggiungibili tramite la campagna promozionale, sono raccolte sul sito ufficiale. Gli acquisti, invece, richiedono di recarsi personalmente in negozio, sempre con garanzia di 24 mesi e nella variante completamente sbrandizzata, parlando sempre e soltanto di telefonia mobile.