Il 2022 sino a questo momento è ricordato come l’anno del caro costi. L’aumento dei costi per gli italiani non riguarda soltanto i beni di prima necessità ed i consumi energetici, ma in alcuni casi anche il campo della telefonia. In queste settimane, infatti, per alcuni clienti TIM si prospetta uno scenario con rincari sui costi sui listini.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Il gestore di telefonia italiana ha deciso di modificare, in linea con quelle che sono state le strategie del recente passato, alcune delle tariffe legate alla portabilità del numero. Nel dettaglio, gli aumenti di prezzo previsti dal gestore italiano riguardano le seguenti tariffe: TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

I clienti che hanno attivato in passato alcune di queste promozioni sono ora chiamati ad un costo più alto di 2 euro per il rinnovo mensile. Al netto di questo extra però gli abbonati potranno altresì contare su un omaggio da parte di TIM. Il gestore, infatti, mette a disposizione di tutti gli abbonati una quota pari a 20 Giga per la navigazione internet. La quota pari a 20 Giga si applica a quella già prevista di default con la ricaricabile e non prevede alcun costo di attivazione.

Le rimodulazioni di TIM sono legate soltanto ai vecchi piani di abbonamento. Per tutti i nuovi clienti, il gestore ha invece previsto addirittura costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Ciò significa che, sulla base di questa inedita condizione, i clienti non avranno alcuna rimodulazione nel semestre di partenza del proprio abbonamento.