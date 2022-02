Attraverso un recente comunicato stampa il colosso sud coreano Samsung ha annunciato la disponibilità della nuova serie Galaxy S22 in vari mercati del mondo tra cui Europa, Nord America e Corea del Sud.

Vi abbiamo già riportato i sorprendenti risultati in termini di preordini dei nuovi nati del colosso coreano, oggi vediamo dove è possibile acquistarli e con quali promozioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: via alla disponibilità globale dei Galaxy S22

I dispositivi in questione sono acquistabili a livello globale da ieri, venerdì 25 febbraio 2022 e sono acquistabili presso i principali store, fisici e online, e ovviamente tramite il sito ufficiale Samsung. Proprio sul sito ufficiale del colosso, fino al prossimo 10 marzo 2022, è disponibile una promozione grazie alla quale, sia per l’acquisto di Galaxy S22/S22+ che per Galaxy S22 Ultra, avrete a disposizione diversi vantaggi.

I tre vantaggi principali sono le Galaxy Buds Pro in omaggio, 100 euro di sconto immediato all’acquisto ed infine la possibilità di permutare un vecchio dispositivo con la possibilità di ricevere una valutazione fino a 750 euro. I prezzi ufficiali partono da 879 euro per Galaxy S22 8/128 GB, 1079 euro per Galaxy S22+ sempre in versione 8/128 GB, per arrivare a 1279 euro per Galaxy S22 Ultra nella configurazione 8/128 GB.

I dispositivi, come già detto poco fa, sono disponibili presso i principali rivenditori come Amazon, Unieuro, Mediaworld, Euronics, Trony e molti altri store. Che dire, ora non avete proprio più scuse per non recarvi presso un negozio fisico o sul contestuale store online per acquistare uno dei fantastici Galaxy S22!.