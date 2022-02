Tra Russia e Ucraina è purtroppo arrivato il punto di rottura, più da parte della Russia che dall’Ucraina, stato il quale ha sempre dichiarato la propria neutralità e volontà di tutelare la sua stessa sovranità, discorso che a quanto pare il Cremlino non condivideva e che ha deciso di offendere per rivendicare il proprio e forse inaccettabile “diritto storico”, soprattutto per le modalità.

Ebbene nessuno è rimasto insensibile alla situazione, tutti gli stati dell’Europa e del mondo hanno espresso il dissenso al ritorno della guerra nel continente europeo, bandendo le azioni di Putin e richiamando a gran voce il ritorno della pace.

A quanto pare nemmeno dal punto di vista informatico il tutto è passato inosservato, infatti i famosissimi hackers che formano il gruppo Anonymous non sono rimasti immobili, anzi sono entrati ufficialmente in guerra contro Putin e la Russia militare che sta colpendo così duramente l’Ucraina.

L’attacco informatico alla Russia

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

L’annuncio è arrivato direttamente sul profilo Twitter del collettivo di hackers, il quale è stato un po’ una rivendicazione della caduta in down dei servizi informatici russi avvenuta nel pomeriggio di ieri, il quale è stato seguito da un serie di attacchi specifici verso piattaforme strategiche nella Russia informatica, in primis Russia Today, giornale online usato da Putin per fare la sua propaganda.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Comes se non bastasse, gli hackers sono anche riusciti a impadronirsi di informazioni in merito il piano militare che la Russia vuole condurre in Ucraina, hanno infatti dichiarato sempre tramite Twitter che è in programma un bombardamento sul larga scala a Kiev.

The Russian armed forces are preparing a large-scale bombing operation in the capital of #Ukraine. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

YourAnonNews ha poi continuato a elencare le altre piattaforme russe mandate offline dalla coalizione di hacker: