L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di rilanciare l’offerta denominata Contropiede a soli 7.99 euro al mese. Insieme ad essa, ha rilanciato anche l’offerta chiamata Top Pressing.

Vi ricordo che stiamo parlando di un operatore attivo su rete Vodafone fino in 4G, permette di navigare con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ricordiamoci ora i bundle delle offerte appena menzionate.

Rabona Mobile rilancia Contropiede e Top Pressing

Con il rilancio di Contropiede e Top Pressing, i relativi bundle vengono adesso proposti fino a nuova comunicazione. L’offerta denominata Contropiede include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati. Se il cliente proviene da Kena, il prezzo da sostenere è pari a 7,99 euro mensili, con costo di attivazione pari a 2 euro. Con portabilità da ho. Mobile o Very Mobile, sono previsti invece 8,99 euro al mese, in questo caso con costo di attivazione pari a 1 euro.

Con l’offerta tariffaria Top Pressing è previsto un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 171 Giga di traffico internet mobile a 8,99 euro al mese. In questo caso, l’attivazione può essere effettuata con portabilità da qualsiasi altro operatore, sempre con costo di attivazione pari a 1 euro.

Vi ricordo che i minuti e gli SMS sono validi anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, alle stesse condizioni nazionali. Per il traffico dati in Roaming UE è previsto invece un limite mensile, calcolato secondo la formula dedicata attualmente in vigore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.