Postepay: succede ancora una volta, truffati in migliaia e soldi spariti

Sembra che ormai anche le persone più esperte nel mondo di Internet ma soprattutto dell’home banking stiano subendo gravi truffe. Queste sono sempre più diffuse e sempre più difficili da scoprire, tanto da rubare i soldi anche a coloro che sembrano ormai aver fatto scuola durante gli ultimi anni.

Questa volta il nome utilizzato dei truffatori sarebbe uno dei più altisonanti in assoluto, ovvero quello di Poste Italiane. Secondo quanto riportato, all’interno del messaggio di testo che sta girando da giorni si parlerebbe di un blocco del conto soprattutto sulle celebri carte Postepay. Ovviamente non esiste nulla di reale in tutto questo, ma si tratta solo di uno specchietto per le allodole che tenterà di rubare le credenziali di accesso.

Postepay: questo è il messaggio al quale bisogna tenersi alla larga assolutamente

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!