Ci sono ancora rischi molto alti per tutti gli utenti che hanno una carta Postepay. I possessori della carta di credito ricaricabile di Poste Italiane, infatti, sono sovraesposti ai tentativi di phishing e di truffe online da parte dei malintenzionati della rete.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

La tecnica adottata dai cybercriminali è sempre la stessa delle ultime settimane. Fingendosi parte del gruppo assistenza di Poste Italiane, gli hacker inviano mail ed SMS ai clienti di Postepay prospettando l’accredito sulla carta di somme superiori anche ai 1000 euro. La lettura di questi testi è quindi molto frequente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Coloro che ricevono tal genere di messaggi, per la ricezione di ulteriori informazioni sono portate a cliccare su un link in allegato. Il gioco degli hacker sta proprio nello spingere gli utenti a cliccare su questi link. Basta un semplice click, infatti, ai malintenzionati per accedere ai principali dati riservati del pubblico ed anche per accedere alle credenziali home banking di Poste Italiane.

Proprio questo è il pericolo maggiore per i clienti di Postepay. In caso di condivisione dei dati home banking, gli hacker avrebbero gioco facile nel mettere le mani sui risparmi. A costoro bastano infatti pochi secondi per rubare anche ingenti porzioni di denaro dalla carta ricaricabile.

Ricordiamo che in caso di movimenti sospetti di Postepay ed in caso di ricezione di tali messaggi truffa, gli utenti devono necessariamente comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane.