Poste Italiane Punta a raggiungere i 25.000 dipendenti entro il 2024.

Il piano varato dal gruppo lo scorso anno prevede il cambio generazionale della forza lavoro e l’introduzione di nuove risorse.

Ecco tutte le informazioni sui lavori i numeri richiesti e come candidarsi.

Nel marzo dello scorso anno, infatti, ha dichiarato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matthew Del Fante il Programma di Sostenibilità e Innovazione 2024 ha presentato il nuovo piano strategico del gruppo, che punta a proseguire gli obiettivi di crescita previsti dal precedente piano industriale, Deliver22.

Sulla base del successo di quest’ultimo, infatti, l’azienda ha pianificato nuovi investimenti per sviluppare tutti i settori di attività. Gli interventi previsti consentiranno di aumentare i ricavi, aumentare la regolamentazione dei costi e implementare nuove funzioni per il settore postale, pacchi, pagamenti e mobile, nonché i servizi finanziari e assicurativi.

Gli obiettivi della società

Sono obiettivi importanti e per raggiungerli Poste Italiane continuerà a investire in risorse umane, fondamentali per il successo dell’azienda. Quindi una parte degli investimenti pianificati verrà utilizzata per aumentare la forza lavoro assumendo nuovi dipendenti.

Il Piano di Sostenibilità e Innovazione 2024 prevede il 25% di rigenerazione della forza lavoro, quindi il ricambio generazionale consente anche l’inserimento di nuove professionalità in azienda. Sarà garantita la rotazione con accompagnamento alla partenza volontaria dei dipendenti prossimi al pensionamento e assunzione di nuove risorse con competenze utili a supportare i progetti di sviluppo aziendale.

A tal fine sono previste 25 milioni di ore di formazione entro il 2024, da erogare attraverso la Corporate University, con il supporto dell’Open Learning District e della Biblioteca. I corsi non riguarderanno solo il campo tecnico e le nuove tecnologie, ma riguarderanno anche le competenze di base.