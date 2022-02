Come di consueto, Netflix si prepara per deliziare i suoi utenti con tanti nuovi contenuti multimediali. Tra i nuovi arrivi per il mese di marzo ci saranno come sempre film, film originali Netflix e serie TV. Vediamo qui di seguito tutti nuovi titoli che arriveranno.

Netflix si prepara ad aggiornare il suo catalogo: ecco i titoli in arrivo a marzo 2022

Ogni mese la nota piattaforma di streaming Netflix si arricchisce con nuovi contenuti multimediali. Il prossimo mese sarà particolarmente succulento, con l’arrivo di nuove serie tv molto attese dagli utenti. Tra queste, ricordiamo ad esempio il 25 marzo l’arrivo ufficiale della seconda stagione della serie TV Bridgerton. Il protagonista questa volta sarà Anthony Bridgerton, ma i fan potranno rivedere anche la precedente protagonista Daphne Bridgerton.

Serie TV in arrivo

1 marzo:

Coinquilini impossibili

The Guardians of Justice – S1

4 marzo

Frammenti di lei

8 marzo

Taylor Tomlinson: Look At You

Guida astrologica per cuori infranti – S2

Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica

9 marzo

Queer Eye: Germania

I diari di Andy Warhol

Byron Baes – Il paradiso degli influencer

The Last Kingdom – S5

10 marzo

Kotaro abita da solo

11 marzo

Formula 1: Drive to Survive – S4

La vita dopo la morte – Con Tyler Henry

15 marzo

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous.

16 marzo

Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi

17 marzo

Soil

18 marzo

Una semplice domanda

Human Resources

Drôle – Comici a Parigi

Is it Cake? – Dolci impossibili

Young, Famous & African

25 marzo

Bridgerton – Stagione 2

28 marzo

Thermae Romae Novae

29 marzo

Johnny Hallyday: una leggenda del rock

Film in arrivo

1 marzo

Il Cosmo sul Comò

Tutta la vita davanti

2 marzo

Against the Ice

3 marzo

The Weekend Away

Un paradiso da salvare

4 marzo

Il filo invisibile

10 marzo

Lo chiamavano Trinità

11 marzo

The Adam Project

12 marzo

Un Piccolo Favore

17 marzo

Agente speciale Ruby

18 marzo

Windfall

Granchio nero

21 marzo

Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto

24 marzo

Il mio amore è un fiore di ciliegio

30 marzo