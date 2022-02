Il team di Redmond ha appena pubblicato un aggiornamento grafico utile per Microsoft Teams. Come da titolo, infatti, l’azienda ha previsto ora l’implementazione delle nuove emoji 3D che arricchiscono l’esperienza utente rendendo meno pesante lo smartworking.

Nello specifico si parla di una novità applicabile agli ambienti per le conference call su Desktop, Web e mobile con oltre 1.800 faccine in formato tridimensionale. Queste seguono i canoni del Fleunt Design di Microsoft garantendo la personalizzazione necessaria anche per la tonalità della pelle.

Microsoft Teams: 1800 emoji 3D sono arrivate

Massima personalizzazione nella gestione delle chat Microsoft Teams. Anche i canali beneficiano dei nuovi layout grafici. Gli utenti ricevono quindi un nuovo set di faccine tridimensionali oltre che le reazioni per i messaggi da usare in chat, nei canali e nei meeting.

La novità in oggetto si era già resa visibile nel canale Public Preview su Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Chrome, Safari, Microsoft Edge ed Internet Explorer. Ora arriva in via del tutto ufficiale per gli utenti privati.

Ecco uno stralcio di tutte le inedite emoji pubblicate di recente da Microsoft per la sua applicazione di smartworking e teleconferenza.

L’azienda arricchisce quindi il bagaglio di funzionalità UI disponibile per gli utenti incentivando una migliore user experience nel rispetto dell’innovazione e dell’uniformità. Sicuramente non mancheranno ulteriori aggiornamenti migliorativi con ottimizzazioni specifiche sia lato design che lato funzioni. Appuntamento alla prossima notizia. Seguiteci nei nostri canali e sul sito ufficiale per ulteriori ragguagli. Che ve ne pare di questo nuovo update? Spazio a tutti i vostri personali commenti.