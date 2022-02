Il volantino che MediaWorld ha deciso di attivare nel periodo corrente, rappresenta il giusto concentrato di offerte e di riduzioni di prezzo, tutte attive sui migliori prodotti attualmente in circolazione, tra cui ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

I prezzi più bassi risultano essere attivi praticamente ovunque in Italia, in altre parole è possibile acquistare direttamente dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio (a pagamento), oppure recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, senza differenze in termini territoriali o regionali.

Se volete scoprire in esclusiva le nuove offerte Amazon, ed anche ricevere sul vostro smartphone gli ultimi codici sconto gratis, non perdetevi il nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: quanti sconti e che prezzi assurdi

La campagna promozionale di MediaWorld fa sognare ad occhi aperti tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone di ultima generazione, e non solo. I top di gamma effettivamente coinvolti sono difatti Oppo Find X3 Pro, disponibile a 749 euro, ma anche Oppo Reno6 Pro, in vendita a 599 euro, Xiaomi 11T e 11T Pro con prezzo massimo di 599 euro, passando per l’ottimo Apple iPhone 13, disponibile a 939 euro.

Nell’eventualità in cui si vogliano spendere al massimo 300 euro, ecco arrivare i vari TCL 20Y, Redmi Note 10 Pro, Wiko Y62, Galaxy A22 o anche Realme 8i. Tutte le offerte del volantino sono raccolte per comodità a questo link, in modo da comprendere sin da subito quali sono i migliori prezzi attivati nel periodo da Mediaworld, ed iniziare a risparmiare al massimo.