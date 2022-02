Disponibili su Amazon a partire da 119,99 euro, i nuovi auricolari Echo Buds garantiscono un’esperienza di suono immersivo con tecnologia wireless e cancellazione attiva del rumore.

Qualità premium a un giusto prezzo

Arrivano su Amazon i nuovi Echo Buds, gli auricolari wireless caratterizzati da qualità audio premium con un suono corposo ed equilibrato, tecnologia di cancellazione attiva del rumore, funzionalità di ricarica wireless, microfoni rivisitati per chiamate nitide e controllo vocale con Alexa.

Proposti nelle colorazioni Nero e Bianco ghiaccio, i nuovi Echo Buds sono disponibili ad un prezzo di 119,99 euro nella versione con ricarica tramite cavo USB-C. Per la versione con ricarica wireless occorrono invece € 139,99.

Grazie all’integrazione Alexa, non è mai stato così semplice utilizzare l’assistente vocale ovunque, dentro e fuori casa o durante tutto l’arco della giornata. Attraverso il semplice controllo vocale è possibile riprodurre playlist e podcast, effettuare chiamate e tanto altro. C’è addirittura una funzione apposita per ritrovare gli auricolari smarriti.

Caratterizzati da un design all’avanguardia gli Echo Buds risultano leggeri e comodi da indossare, perfetti per essere utilizzati a lungo.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore li rende ideali per viaggiare o per trovare la tranquillità anche a casa immergendoci nell’ascolto dei nostri brani preferiti.

Una novità importante riguarda la modalità ambiente. Questa modalità ci consente l’ascolto in base ai suoni che ci circondano, regolando il volume delle canzoni in maniera automatica e intelligente.

Non manca la certificazione IPX4 che le rende resistenti a schizzi, sudore e pioggia leggera, per preservare le nostre cuffie e renderle durature nel tempo.

Ottima inoltre la funzione dell’applicazione degli Amazon Echo Buds per smartphone che consente di effettuare un test per la dimensione dei gommini. Lo scopo è di verificare se sia effettivamente quella più adeguata alle dimensioni del nostro orecchio. In questo modo potremmo essere sicuri di usufruire a pieno delle potenzialità sonore del dispositivo, senza rinunciare alla comodità e al confort.