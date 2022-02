Nelle ultime settimane con il ritorno effettivo della Champions League e con le fasi calde della Serie A, è ritornato in auge il sistema dello streaming IPTV. Sono numerosi gli italiani che hanno deciso di affidarsi ai pacchetti che garantiscono la visone gratuita di DAZN, Sky ed Amazon Prime Video per seguire la loro squadra del cuore.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Lo streaming illegale beneficia sempre della motivazione più forte per il pubblico, ossia quella legata ai risparmi. I cittadini attraverso questa tecnologia possono arrivare a risparmiare sino al 90% rispetto ai reali costi delle tv a pagamento.

Attenzione però a tutte quelle che potrebbero essere le ripercussioni sempre legate all’IPTV. Per i cittadini rei di affidarsi ai pacchetti non leciti per le pay tv potrebber arrivare una sanzione sino a 30mila euro. Per le circostanze più grave, quelle in cui vi è una sorta di recidiva, è anche prevista la galera sino a tre anni.

Un occhio aperto poi anche a quelle che sono truffe legate all’IPTV. Su WhatsApp e su Telegram hanno gioco facile i malintenzionati che vendono finti pacchetti per lo streaming illegale e dopo aver ricevuto somme di denaro dal pubblico non assicurano alcun servizio in cambio.

La visione dell'IPTV senza un abbonamento regolare per DAZN e per le altre pay tv guarda anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.