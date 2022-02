In questa stagione invernale certamente non sono mancate le grandi sorprese per tutti coloro che hanno scelto Iliad come operatore di riferimento. Il provider francese, dopo una conferma nel campo della telefonia mobile, ha deciso di fare il grande passo anche nella telefonia fissa, con l’arrivo delle prime iniziative legate alla Fibra ottica.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Gli abbonati che scelgono la Fibra di Iliad avranno sempre massima convenienza in quanto a consumi ed in quanto ai costi più bassi del mercato. Sotto questo aspetto, anche nel settore strategico della telefonia fissa, Iliad ha deciso di confermare uno schema già valido per le sue ricaricabili.

La tariffa più importante per gli abbonati sotto tale aspetto è la Iliad Box. I clienti che scelgono questa promozione pagheranno una spesa mensile apri a 15,99 euro. Per quanto concerne i consumi sono previste chiamate senza limiti verso tutti i numeri non solo nazionali, ma anche esterni. Al tempo stesso gli abbonati avranno connessione internet illimitata sino a 4 Gbps con la velocità della Fibra ottica. Questo costo è previsto solo ed esclusivamente per i clienti che hanno contestualmente una ricaricabile con Iliad.

In caso contrario, il prezzo previsto per la tariffa è pari a 23,99 euro ogni mese. I servizi inclusi nel prezzo di 23,99 euro sono i medesimi sia per quanto concerne le telefonate che per internet.

Tutti i clienti di Iliad, indifferentemente dalle condizioni, devono versare una quota una tantum di 39,99 euro per l’attivazione della rete e della propria offerta.