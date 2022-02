Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone del noto produttore cinese Honor. In particolare, sembra che l’azienda presenterà a breve il nuovo medio di gamma Honor X8.

Honor presenterà a breve il nuovo mid-range Honor X8: ecco specifiche e renders

A quanto pare, il produttore cinese Honor presenterà a breve un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato, si tratterà del nuovo Honor X8. In queste ultime ore, in particolare, il portale WinFuture ha pubblicato le presunte specifiche tecniche e alcune immagini renders.

Stando a quanto riportato, lo smartphone avrà sul fronte un display IPS LCD con un foro centrale con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+, mentre sul retro ci saranno quattro fotocamere con dei sensori da 64+5+2+2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie collocata nel foro dovrebbe essere invece da 16 MP.

Il nuovo medio di gamma di Honor si baserà su Honor X30i annunciato per il mercato cinese qualche settimana fa, anche se si discosterà sotto alcuni aspetti. Qui, ad esempio, sarà assente il supporto alla connettività 5G e il processore avrà quattro core ARM Cortex-A73 di fascia alta con velocità fino a 2,4 gigahertz e quattro core ARM Cortex-A53 di fascia bassa con velocità fino a 1,9 GHz.

Il resto delle specifiche dovrebbe invece essere invariato. Il portale WinFuture ha infine rivelato che Honor X8 sarà presentato ufficialmente durante la fiera del Mobile World Congress 2022 e che sarà proposto ad un prezzo di circa 200 euro nelle colorazioni Blue, Silver e Black.